Диетолог призвала не продлевать новогоднее обжорство до 10 января

На Новый год можно есть всё, включая сладкое и торты, один день переедания вряд ли сильно навредит организму, однако продлевать такое обжорство до 10 января не стоит, заверила диетолог Лидия Ионова. Она также перечислила самые калорийные новогодние блюда в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В принципе, на Новый год можно всё, даже тортики и сладкое, и всегда можно всё. Главное, чтобы Новый год не длился до 10 января, как это у нас нередко бывает. Один день переедания никак не повлияет на нашу фигуру. А вот если это 10 дней, тогда последствия будут и для фигуры, и для здоровья, — предостерегла Ионова.

Она также добавила, что в списке самых калорийных и вредных для здоровья праздничных блюд на первом месте числится мясная нарезка, так как в ней содержится не только много жира, но и канцерогенов. Она порекомендовала заменить колбасу натуральным запечённым мясом, а майонез — натуральным облегчённым аналогом на основе йогурта.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала замариновать мясо в томатной пасте, а колбасу заменить бужениной, чтобы сделать новогодний стол более полезным. Она также порекомендовала добавить орехи и сухофрукты в салаты, а на десерт сделать пастилу, зефир, желе или безе.