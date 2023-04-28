Диетолог объяснила, почему шашлык нужно есть с болгарским перцем Диетолог Круглова посоветовала есть шашлык с болгарским перцем

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Любителям шашлыка следует употреблять его с болгарским перцем, так как он богат витамином С, который необходим для усвоения железа, содержащегося в красном мясе, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Кроме того, этот овощ содержит антиоксиданты, снижающие вредное влияние жира на организм.

Советую обратить внимание на болгарский перец — одного из рекордсменов по содержанию витамина C. Он необходим для усвоения железа, а железо человек как раз получает с мясом, особенно красным. Удачное сочетание: мясо и этот овощ. Также болгарский перец содержит антиоксиданты, а шашлыки, все-таки, это красное жареное мясо, как правило. Это вероятный канцероген, а антиоксиданты снижают [его] вредное воздействие на организм, — сказала диетолог.

Ранее россиянам рассказали, что при покупке шашлыка в готовом маринаде следует обращать внимание на дату изготовления. При покупке продукта в пластиковом ведерке крышка должна быть слегка вогнутой вовнутрь. Мясо лучше выбирать высшей или первой категории. Важно убедиться, что в составе нет пищевой добавки Е450, так как она нужна для удержания влаги.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее назвал 200 граммов шашлыка достаточной порцией для среднестатистического взрослого человека. По его словам, необходимо учитывать, из какого мяса сделан шашлык, а также способ его приготовления.