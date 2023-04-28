Россиянам напомнили, как правильно выбрать шашлык в маринаде В Роспотребнадзоре призвали обращать внимание на дату изготовления при покупке шашлыка в маринаде

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При покупке шашлыка в готовом маринаде следует обращать внимание на дату изготовления, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали Lenta.ru, что при покупке продукта в пластиковом ведерке крышка должна быть слегка вогнутой вовнутрь. Мясо лучше выбирать высшей или первой категории. Важно убедиться, что в составе нет пищевой добавки Е450, так как она нужна для удержания влаги.

Необходимо обратить внимание на дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой, — отметили в ведомстве.

Мясо лучше выбирать в заводской упаковке. При этом стоит отдать предпочтение шашлыку, в котором не слишком много жидкости. В Роспотребнадзоре предупредили, что уксусно-лимонные маринады не дают мясу испортиться три дня, а шашлык в майонезе или кефире портится быстрее.

Россиянам советует покупать мясо в специально оборудованных торговых точках. В ведомстве отметили, что признаками свежести являются тонкая сухая корочка бледно-красного цвета, белый или желтоватый жир, свежий запах и плотная консистенция. Кроме того, при надавливании образовавшаяся ямка должна быстро выровняться.

При этом недобросовестные продавцы могут вымачивать испорченное мясо в уксусе — об этом свидетельствуют нечеткие края куска. Продукт, вероятнее всего, несвежий, если цвет на разрезе и жире серый, есть белые пузырьки, внутренняя поверхность покрыта слизью, запах кислый или отдает гнилью. Кроме того, потеки внутри упаковки говорят о неправильном хранении мяса.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее назвал 200 г шашлыка достаточной порцией для среднестатистического взрослого человека. По его словам, необходимо учитывать, из какого мяса сделан шашлык, а также способ его приготовления.