Диетолог объяснил, почему спортсменам опасно отказываться от сахара Диетолог Арзамасцев: при отказе от сахара у спортсменов может замедлиться метаболизм

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям, которые активно занимаются спортом, опасно отказываться от сахара, так как недостаток простых источников энергии может привести к клеточному голоду, считает диетолог Евгений Арзамасцев. Из-за этого замедлится обмен веществ, и снизятся процессы гликолиза, пояснил медик в беседе с «Москвой 24».

По факту сахар — это быстрый углевод. Если убрать самые простые источники получения энергии, то здесь велик риск того, что человек будет испытывать так называемый клеточный голод. Будет замедляться метаболизм, и у него будут снижаться процессы гликолиза, — заверил Арзамасцев.

По его словам, при отказе от сахара спортсмен будет получать энергию из других элементов, при этом возрастает риск «потери» белков. Арзамасцев подчеркнул, что это приводит уменьшению объемов мышечной ткани. Вместе с этим диетолог заверил, что обычным людям отказ от сахара никакого вреда не нанесёт.

Ранее диетолог Юлия Чехонина заявила: чтобы понизить уровень сахара в крови, стоит включить в свой рацион горбушу, овсянку, орехи и чеснок. Она порекомендовала отдавать предпочтение пище с высоким содержанием хрома.