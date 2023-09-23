Диетолог назвала пять недооцененных сезонных овощей Нутрициолог Мещерякова назвала свеклу и топинамбур недооцененными овощами

В России произрастают свои «суперфуды», которые в сезон можно купить по крайне демократичной цене, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова «Мосленте». Среди таких продуктов она выделила свеклу, топинамбур, репу, капусту и томаты.

Многие хорошо осведомлены о невероятных свойствах различных «суперфудов», которые, как правило, имеют зарубежное происхождение и стоят достаточно дорого. Но далеко не все знают, что в нашей полосе произрастают свои «суперфуды», которые осенью крайне недорогие, а пользы для организма имеют не меньше, — отметила Мещерякова.

Свекла содержит огромное количество различных минералов, витаминов, бетаин, пигмент бетацианин и каротин. По словам специалиста, осенью рекомендуется употреблять до 700 граммов этого овоща. Топинамбур, в свою очередь, содержит аминокислоты, а репа отлично помогает при лечении простудных заболеваний.

Все виды капусты при этом являются источниками противораковый защиты. Томаты же помогают поддерживать молодость благодаря ликопину, кроме того, они содержат калий и витамины А и С, указала эксперт.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что малиновое варенье богато витаминами и минералами, а именно йодом, магнием, никотиновой кислотой и натуральными пектинами. По ее словам, сладость способствует выведению токсинов, патогенов и других вредных веществ из организма.