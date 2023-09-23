Диетолог раскрыла, какими витаминами и минералами богато малиновое варенье Диетолог Микитюк: малиновое варенье богато магнием, йодом и витаминами группы B

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Малиновое варенье богато витаминами и минералами, а именно йодом, магнием, никотиновой кислотой и натуральными пектинами, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Последние, отметила эксперт, способствуют выведению токсинов, патогенов и вредных веществ из организма человека.

Натуральные пектины способствуют выведению токсинов, патогенов и вредных веществ, которые провоцируют различные заболевания. Витамин А — для здоровья кожи и зрения. Никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена. Витамины группы В, а именно В2— помогает справится со стрессом и поддерживает нервную систему, — добавила Микитюк.

По ее словам, в варенье много железа, необходимого для кроветворения и «доставки всего необходимого в мозг». Она подчеркнула, что при дефиците данного элемента пациентов могут беспокоить постоянная усталость и апатия.

Магний — наше спокойствие и здоровая мышечная ткань. Судороги говорят о нехватке этого элемента. Йод — здоровье эндокринной системы, а значит и гормональной системы. Щитовидная железа — целая фабрика контроля гормонов, — заявила Микитюк.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев назвал не более чем мифом расхожее мнение, что малиновое варенье якобы может снизить температуру при простуде. Эксперт отметил, что это лакомство является распространенным пищевым аллергеном.