Доктор развеял популярный миф о малиновом варенье Доктор Еделев: малиновое варенье не снижает температуру при простуде

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Популярное убеждение, что малиновое варенье способно снизить температуру при простуде, не более чем миф, рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что в нем недостаточно салициловой кислоты, которая может оказать воздействие на организм. Кроме того, некоторые люди после употребления малинового варенья могут испытывать неприятные ощущение. Эксперт пояснил, что оно является распространенным пищевым аллергеном. С осторожностью к продукту следует отнестись при болезнях почек и сахарном диабете.

При этом доктор подчеркнул, что малиновое варенье – хороший источник антиоксидантов. В связи с этим продукт помогает защитить клетки от повреждений и снижает риски развития хронических заболеваний, в том числе проблем с сердцем и болезни Альцгеймера. Варенье из малины также содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения.

Еделев напомнил, что малиновое варенье богато витаминами, фолиевой кислотой, калием и марганцем, которые укрепляют кости и иммунитет. Кроме того, беременным продукт может помочь при утренней тошноте. Доктор отметил, что научных данных о лечебных свойствах малинового варенья мало, оно не может быть самостоятельным лекарством.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что варенье из малины повышает риск развития диабета, а также может способствовать обострению заболеваний органов пищеварения у людей пожилого возраста. По ее словам, оно вызывает потоотделение, поэтому после употребления продукта не рекомендуется находиться в прохладных помещениях.