Диетолог рассказала об опасности малинового варенья для пожилых Диетолог Соломатина предупредила о риске развития диабета при употреблении малинового варенья

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Варенье из малины повышает риск развития диабета, а также может способствовать обострению заболеваний органов пищеварения у людей пожилого возраста, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Она согласилась, что малиновое варенье полезно при лечении простуды благодаря содержащемуся в нем витамину C, но людям старше 60 такое лекарство может нанести больше время, чем пользы.

У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, преддиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния. Но даже если у пожилого человека нет таких проблем со здоровьем, это угощение может поспособствовать их развитию. Опять же, благодаря большому количеству сахара в составе, — предупредила Соломатина.

Кроме того, малиновое варенье может способствовать обострению таких проблем, как язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, а также гастриты и другие подобные недуги, отметила врач.

Также диетолог напомнила, что малиновое варенье вызывает потоотделение, поэтому после употребления продукта не рекомендуется находиться в прохладных помещениях, причем это правило действует не только для пожилых, но и для молодых, однако у возрастной категории граждан меньше шансов, что организм справится с холодом без последствий.

Между тем врач-терапевт Андрей Кондрахин ранее заявил о бесполезности для лечения простуды таких традиционно считающихся целебными продуктов, как лимоны, имбирь, мед и малиновое варенье.