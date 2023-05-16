Врач назвал опасные методы борьбы с простудой Врач Кондрахин: самолечение медом и травами при простуде может навредить организму

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Народные методы самолечения при простудных заболеваниях могут навредить организму и увеличить время выздоровления, рассказал «Вечерней Москве» терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он отметил, что лимоны, имбирь, мед и малиновое варенье, которые традиционно считаются целебными продуктами, на самом деле бесполезны при простуде.

Они никак не влияют на болезнь, а только растягивают процесс реального лечения. Человек считает, что он лечится, а по факту это не так, — сказал Кондрахин.

Опасным методом врач также назвал растирание спиртом при высокой температуре. К достаточно безопасным способам он отнес лечение травяными отварами. По его словам, без медицинского образования довольно трудно подобрать правильное лечение.

Врач-терапевт Татьяна Кабанова ранее отметила, что в период весенних неустойчивых температур необходимо укреплять иммунитет с помощью витамина С, а также держать ноги и голову в тепле и не спешить надевать легкую верхнюю одежду.

Еще одним важным источником иммунитета эксперт назвала «солнечный» витамин D, прием которого необходимо согласовать с врачом-эндокринологом. Не последнюю роль, по мнению Кабановой, в борьбе с весенними простудами играет укрепление барьерных функций слизистых. Этому помогают как местные препараты, так и правильный микроклимат в помещении — регулярные проветривания, влажная уборка и увлажнение воздуха. Кроме того, необходимо вести здоровый образ жизни, санировать очаги хронических инфекций, не нервничать и уделять время отдыху, подчеркнула терапевт.