Терапевт перечислила способы избежать весенней простуды Терапевт Кабанова посоветовала держать ноги и голову в тепле во избежание весенней простуды

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В период весенних неустойчивых температур необходимо укреплять иммунитет с помощью витамина С, а также держать ноги и голову в тепле и не спешить надевать легкую верхнюю одежду, рассказала в беседе с РИАМО заведующая многопрофильным дневным стационаром МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского врач-терапевт Татьяна Кабанова.

В весеннее время следите за тем, чтобы ноги во время прогулок всегда были в тепле и не промокали. Не спешите надевать легкую верхнюю одежду, отказываться от шапок и шарфов — голова и горло обязательно должны быть в тепле, — порекомендовала врач.

Также, по ее словам, укрепить иммунитет поможет витамин С, содержащийся в цитрусовых, яблоках и шиповнике. Еще одним важным источником иммунитета эксперт назвала «солнечный» витамин D, прием которого необходимо согласовать с врачом-эндокринологом. Не последнюю роль, по мнению Кабановой, в борьбе с весенними простудами играет укрепление барьерных функций слизистых. Этому помогают как местные препараты, так и правильный микроклимат в помещении — регулярные проветривания, влажная уборка и увлажнение воздуха. Кроме того, необходимо вести здоровый образ жизни, санировать очаги хронических инфекций, не нервничать и уделять время отдыху, подчеркнула терапевт.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что избыток витамина D в организме может стать причиной мышечных болей, а также спровоцировать появление камней в почках и повысить хрупкость костей у пожилых людей.