Диетолог назвала лучшую зелень для шашлыка Диетолог Круглова назвала петрушку и шпинат хорошим гарниром к шашлыку

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Темно-зеленая листовая и пряная зелень станет хорошим гарниром к шашлыку, так как помогает усваиваться мясу, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Переесть зелень невозможно, однако стоит обращать внимание на пищевые привычки и самочувствие.

Обратите внимание на темно-зеленую листовую зелень и пряную зелень: рукола, шпинат, кинза, петрушка, укроп, базилик, листья салата. Обязательно включите ее в такой прием пищи. Они содержат антиоксиданты, улучшают пищеварение, переваривание мяса, усвоение питательных веществ. Переесть зелень или овощи проблематично, это не калорийные продукты. Но обращайте внимание на ощущения и привычки, чтобы избежать проблем с ЖКТ, — сказала диетолог.

Круглова также посоветовала не пренебрегать овощами. Например, из помидоров можно сделать томатный соус, который не жирный, а с томатами организм получит те же антиоксиданты и витамин C, пищевые волокна, что помогает усвоить высокобелковую пищу.

Ранее заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова предупредила, что сильно зажаренный шашлык опасен для организма человека из-за образования канцерогенных веществ, которые могут спровоцировать развитие онкологии. Опасные испарения образуются также от дыма и из-за попадания жира на угли.