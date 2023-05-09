Диетолог дала совет, чем запивать шашлык Диетолог Богданова посоветовала запивать жареное мясо теплой водой или натуральным соком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik рассказала, какие напитки лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса. Самый полезный и нейтральный вариант — теплая вода.

Кроме того, осветленный яблочный сок идеально сочетается с ароматным мясом, например, бараниной. Виноградный и ананасовый сок хорошо подходят к курице и индейке. Томатный сок рекомендуется к жирной свинине, так как способствует перевариванию мяса благодаря своей высокой кислотности.

Также помочь в переваривании шашлыка может сухое вино, однако стоит помнить об опасности алкоголя для организма.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова ранее в разговоре с РИА Новости посоветовала не покупать шашлык, замаринованный в белом соусе, для снижения риска отравления. Она отметила, что также важно обращать внимание на размер кусочков, чтобы мясо было удобно насаживать на шампур и оно равномерно доходило до готовности.

Ранее шеф-повар Николай Крюков рассказал NEWS.ru, что купленное на развес мясо идеально подходит для шашлыка, особенно если оно приобретено в охлажденном виде. По его словам, покупая охлажденное мясо, легче определить его качество. Для этого необходимо проверить его на цвет, окрас, упругость или неупругость, а также выяснить, является ли продукт размороженным.