Россиянам рассказали, как не отравиться шашлыком В Роскачестве рекомендовали выбирать шашлык не в белом соусе, чтобы не отравиться

Чтобы снизить риск пищевого отравления, следует выбирать шашлык, замаринованный не в белом соусе, рассказала РИА Новости эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Она отметила, что при покупке также важно обратить внимание на размер кусочков, чтобы мясо было удобно насаживать на шампур и оно равномерно доходило до готовности.

Не выбирайте шашлык в «белых» соусах, например, на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается, — сказала Завьялова.

Она добавила, что белые соусы в основном делают на основе майонеза, который не содержит такого количество консервантов, как, например, вино или уксус. По словам эксперта, это значит, что соус из яиц может испортиться быстрее других.

Завьялова напомнила о необходимости обращать внимание на дату изготовления. Особо внимательными следует быть, если планируется готовить шашлык не сразу, а, например, сначала отвезти его на дачу, отметила она. Дата должна быть максимально близкой к дню покупки. Если дорога на пикник будет долгой, то замаринованное мясо следует поместить в переносный холодильник.

Завьялова отметила, что мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от количества мышечной ткани — чем выше процент мышечной ткани, тем выше категория мяса. Всего существует пять таких групп: А (более 80% мышечной ткани), Б (от 60% до 80%), В (от 40% до 60%), Г (от 20% до 40%) и Д (менее 20%). Эксперт посоветовала отдавать предпочтение категориям А и Б, чтобы приготовить блюдо с большим содержанием полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа и цинка.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что мясо кролика, курицы, теленка и индейки является наиболее полезным для шашлыка. По его словам, в нем содержатся витамины группы В и другие микроэлементы.