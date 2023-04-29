Доктор Мясников перечислил самые полезные виды мяса для шашлыка Доктор Мясников назвал мясо кролика, курицы и индейки наиболее полезным для шашлыка

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Мясо кролика, курицы, теленка и индейки является наиболее полезным для шашлыка, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном». По его словам, в нем содержатся витамины группы В и другие микроэлементы.

Это кролик, курица, теленок, индейка. Красное — это свинина, баранина, говядина (взрослые особи). Так что белое мясо для здоровья предпочтительнее, — сказал Мясников.

Врач назвал пикник и шашлыки лекарством от скуки и депрессии. Кроме того, по его словам, важен процесс подготовки, общение у мангала и за столом.

В то же время доктор предупредил, что мясо в любом виде следует употреблять не более трех раз в неделю. Он объяснил, что избыток этого продукта может привести к развитию заболеваний кишечника и матки, а также мочекаменной болезни.

Ранее главный внештатный специалист — диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова рассказала, что употребление правильно приготовленного шашлыка уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а также приводит в норму уровень гемоглобина в крови и повышает иммунитет. Покупать мясо врач порекомендовала в магазинах или на рынках, где есть ветеринарно-санитарный контроль.