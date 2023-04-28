Диетолог рассказала, какую пользу несет в себе шашлык Диетолог Сазонова: шашлык может помочь привести в норму уровень гемоглобина в крови

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Употребление правильно приготовленного шашлыка уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а также приводит в норму уровень гемоглобина в крови и повышает иммунитет, рассказала KP.RU главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова.

Покупать мясо врач порекомендовала в магазинах или на рынках, где есть ветеринарно-санитарный контроль. Выбирать лучше нежирные сорта.

Жарка мяса или рыбы на углях позволяет готовить без добавления жира и избавиться от его излишков, сохраняя при этом питательные вещества, — отметила эксперт.

По ее словам, мариновать шашлык лучше самостоятельно, так как замаринованное мясо из магазина может оказаться несвежим и содержать красящие вещества, консерванты и усилители вкуса.

Начинать жарить мясо нужно только после того, как угли хорошо прогорят, иначе вредные вещества, содержащиеся в дыме, осядут на куски мяса. Также шашлыку необходима хорошая прожарка, чтобы внутри не оставалась кровь. В качестве гарнира специалист порекомендовала употреблять свежие помидоры, огурцы и зелень.

Также важно хорошо мыть руки и продукты перед приготовлением, не использовать для разделки и приготовления других продуктов посуду, ножи и разделочные доски, задействованные в процессе подготовки шашлыка, и постараться воздержаться от алкоголя, особенно в жаркую погоду, добавила диетолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала петрушку и шпинат лучшей зеленью к шашлыку. Эти продукты помогают мясу лучше усваиваться.