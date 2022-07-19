Диетолог дала рекомендации по разным видам перекуса Диетолог Соломатина дала рекомендации по разным видам перекуса

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Перекус может быть легким, чтобы продержаться до основного приема пищи, и более основательным — чтобы заменить его, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина «Москве 24». В первом случае подойдет натуральный йогурт, двухпроцентный творог, орехи, овощи и фрукты, а во втором можно добавить более сытные продукты.

Это может быть цельнозерновой хлеб, кусочек курицы, рыбы, яичницы, какой-нибудь зеленый салат, ломтик огурца, перца, можно намазать горчицу, хрен. Это уже не как просто перекус и вроде бы и не обед, но это достаточно калорийное блюдо. То же самое можно сделать в лаваше. Можно взять с собой на перекус кусочек запеканки, пару сырников, — сказала Соломатина.

Диетолог Наталья Денисова ранее объяснила, почему нельзя пропускать завтрак. Он даёт запас энергии на первую половину дня, и если пропустить этот прием пищи, то, вероятнее всего, придется переедать вечером, что способствует накоплению жира. Денисова отметила, что глюкоза является основным источником энергии человека, а когда этого полезного вещества начинает не хватать, организм испытывает чувство голода.