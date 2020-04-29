Детский омбудсмен следит за ситуацией с истощённым ребёнком из интерната

https://static.news.ru/photo/314b43d8-8a91-11ea-bc42-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова взяла ситуацию с истощённым ребёнком из Кировского детского дома-интерната в Тымовском районе на Сахалине под личный контроль.

В пресс-службе омбудсмен сообщили, что прокуратура Сахалина начала проверку по поводу информации о ребёнке.

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка. <...> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — привели сообщение в ТАСС.

Анна Кузнецова организовала консультацию врачей из Москвы по лечебному питанию для восьмилетнего ребёнка, вес которого составляет 10 килограмм, а рост — 88 сантиметров.

Уполномоченная по правам ребёнка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская отметила, что у мальчика тяжёлое заболевание. Он имеет инвалидность. Она пояснила, что многие продукты не усваиваются в организме ребёнка, поэтому он теряет вес.

Полное выздоровление ребёнка исключается. Но мы постараемся сделать всё, чтобы облегчить его существование, — процитировали Любовь Устиновскую в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что десятимесячный мальчик из Оренбургской области, которого избила мать, находится в больнице. В ближайшее время он пройдёт обследование. Органы опеки изъяли ребёнка у матери. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.