Дерматолог рассказала, как оказать первую помощь при солнечном ожоге Дерматолог Жовтан посоветовала наложить холодный компресс на солнечный ожог

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Для облегчения боли и успокоения кожи при солнечном ожоге на пораженное место стоит наложить холодный компресс или долгое время постоять под душем, заявила дерматолог Наталия Жовтан в разговоре с Lenta.ru. Она уточнила, что симптомами солнечного ожога являются покраснение, зуд, припухлость и болезненность эпидермиса через 4–20 часов после воздействия солнечных лучей.

После душа надо обязательно обработать обожженные солнцем участки кожи специальным средством против ожогов. Оно поможет снять раздражение, зуд и избавит от чувства стянутости. При легком ожоге с этой задачей прекрасно справятся специальные средства после загара с легкой текстурой. Чтобы усилить их эффект, стоит предварительно поместить их в холодильник, — посоветовала Жовтан.

Она отметила, что в особенно тяжелых случаях у человека на месте ожога появляются волдыри, это может сопровождаться головной болью и даже лихорадкой. В таком случае дерматолог порекомендовала использовать гели или спреи с пантенолом в составе. Более того, при солнечных ожогах стоит пить как можно больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма, резюмировала Жовтан.

Ранее петербурженка получила ожоги 90% тела, загорая у Ладожского озера. По данным источника в правоохранительных органах, женщина провела на солнце семь часов, из-за чего сильно обгорела.