Загоравшая у озера петербурженка получила ожоги 90% тела

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Петербурженка получила ожоги 90% тела, загорая у Ладожского озера, сообщают «Невские Новости». По данным источника в правоохранительных органах, женщина провела на солнце семь часов, из-за чего сильно обгорела.

Жительницу Петербурга госпитализировали с ожогами I и II степени тяжести, сейчас за её состоянием следят врачи. С пляжа её увезли на машине скорой помощи.

Дерматолог Юлия Галлямова ранее посоветовала пользоваться солнцезащитными средствами и надевать головной убор перед походом на пляж. Она предупредила, что некоторые опасные заболевания возникают именно из-за контакта с солнцем.

Она добавила: если человек чувствует, что обгорел, то ему надо уйти с солнца. При этом нужно именно зайти в помещение, так как солнечные лучи попадают и в тень на улице, заверила Галлямова. Дерматолог считает, что лучшим средством от солнечных ожогов является пантенол.

В свою очередь дерматовенеролог и косметолог Григорий Ибрагимов рассказал об опасности использования народных рецептов при лечении солнечных ожогов. Речь идет о кисломолочных продуктах, таких как сметана и йогурт. Он рассказал, что после их нанесения человек может получить заражение кожи из-за молочной кислоты и лактобактерий.