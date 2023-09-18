Дерматолог перечислила продукты, из-за которых появляются прыщи Дерматолог Козлова: молоко и белый хлеб способствуют появлению прыщей

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Появление прыщей у подростков является следствием не только гормональной перестройки и некачественной гигиены, но и неправильного питания, рассказала в беседе с aif.ru врач-дерматовенеролог Наталья Козлова. По ее словам, ухудшать состояние кожи могут некоторые продукты, в частности молоко и белый хлеб, которые способствуют избыточной работе сальных желез.

Как рассказала специалист, молоко содержит гормоны, которые вырабатывают коровы во время беременности. Повышенное содержание этих гормонов в крови может вызвать у людей появление прыщей и угревой сыпи.

Также, по словам эксперта, продукты с высоким гликемическим индексом, содержащие много сахара и углеводов, усиливают выработку жира в коже. Поэтому, чтобы уменьшить вероятность возникновения высыпаний, стоит исключить из рациона белый хлеб, белый рис, сладости и газировку.

Улучшить состояние коже поможет употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, продолжила дерматолог. Это вещество способствует нормализации уровня сахара в крови, снижая риск появления прыщей. Клетчатку содержат такие продукты, как овсянка, бобы, яблоки и морковь.

Врач также рассказала, что причиной появления акне может быть дефицит антиоксидантов, таких как витамин Е и селен. Этими веществами богаты миндаль, арахис и бразильские орехи.

Меню, сбалансированное по белкам, жирам и углеводам, а также соответствующее энергозатратам человека, поможет в борьбе с высыпаниями на коже, подчеркнула Козлова. Она призвала исключить из рациона быстрые углеводы и фастфуд, добавив вместо них овощи и чистую питьевую воду.

Ранее врач-косметолог Анастасия Савина рассказала, что основную опасность для кожи представляют неправильный уход, а также избыток ультрафиолета. По ее словам, чтобы замедлить процесс старения кожи, необходимо правильно за ней ухаживать.