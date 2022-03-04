Депутат заявил, что невнимательных журналистов не осудят за фейки в СМИ

Если журналист ошибся или по невнимательности распространил фейковую информацию в СМИ, то он не понесёт за это уголовного наказания, заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков. По его словам, неосторожных журналистов не привлекут к ответственности по этой статье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Если журналист искренне убеждён, что это правдивая информация, то почему он должен нести ответственность по этой статье? Но когда он заведомо запускает ложь или сам выдумал информацию, то это другое дело. Но если он просто ошибся и по небрежности распространил ложную информацию, то это не предполагает ответственности. Неосторожность не может повлечь ответственности по этой статье, — уточнил Синельщиков.

Он напомнил, что основная задача законопроекта о фейках в СМИ заключается в том, чтобы не допустить распространения информации, порочащей армию РФ. Синельщиков отметил, что это не всегда может быть ложная информация. По его словам, такие новости могут дискредитировать и «унизить» Вооружённые силы России.

Кроме этого, закон регулирует ответственность граждан за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, а также пропагандирующие санкции в отношении России. Так, за призывы к воспрепятствованию использования войск для защиты интересов страны предполагается штраф от 100 до 300 тысяч рублей или до трёх лет колонии, при тяжких последствиях таких призывов штраф составит от 300 тысяч до 1 млн рублей, также предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал, что этот закон должен положить конец «фейкам, дискредитирующим наши вооружённые силы, которые пришли на Украину закончить войну, которую развязало руководство Украины».