Депутат потребовал расстреливать россиян, купивших поддельные сертификаты

Людей, которые покупают и продают сертификаты о вакцинации против коронавируса, нужно расстреливать, такое мнение озвучил председатель Рязанской областной думы, депутат от «Единой России» Владимир Сидоров. Соответствующий ролик опубликовал руководитель фракции КПРФ в регионе на своей странице во «ВКонтакте».

Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал, <...> я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать! Другого выбора у нас с вами нет, — заявил Сидоров.

Позже депутат пояснил, что его эмоциональное выступление связано с тем, что его жена скончалась после продолжительной болезни коронавирусом. Он добавил, что сам также болел COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось на 14%, максимальный рост числа случаев тяжёлого течения COVID-19 отмечен в девяти субъектах, в том числе в Карелии, Ставропольском, Камчатском и Хабаровском краях.

Он добавил, что свыше 860 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, более 212 тысяч пациентов получают помощь в стационарах. При этом все пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, получают необходимые лекарственные препараты.