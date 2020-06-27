Депутат Госдумы раскритиковал Минтруд за отказ от выплат на детей до 18 лет

https://static.news.ru/photo/9b51d878-b868-11ea-b7e5-fa163e074e61_660.jpg Олег Шеин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал Минфин за отказ выплатить помощь детям 16 и 17 лет.

Мы говорим о детях, и предлагать снижать возраст работы до 16 лет это, мягко скажем, предлагать им жертвовать учёбой ради заработка. Всё-таки мы заинтересованы в образованных людях в стране, — рассказал Шеин журналистам РИА Новости.

По его словам, даже если в стране будет снижен возраст трудоустройства до 16 лет, от этого не появится новых рабочих мест, а число безработных, которые не смогут встать на биржу труда, увеличится.

Политик заявил, что идею распространить выплаты на детей старше 16 лет широко поддерживают в обществе и разделяют в Совете Федерации и Госдуме.

Если эта дискуссия будет продолжена, то это решение так или иначе должно быть принято, — уверен Шеин.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что в Минтруде отвергли идею распространения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей старше 16 лет. Это объяснили тем, что дети в этом возрасте могут зарабатывать самостоятельно.

В июне российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

NEWS.ru писал, что телеведущий Юрий Пронько раскритиковал Минтруд за отказ от выплат на детей от 16 лет, назвав такое решение «позором».