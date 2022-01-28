Депутат Госдумы предложил дать право заёмщикам на вторые ипотечные каникулы

Депутат Госдумы Василий Власов предложил дать заёмщикам право на вторые ипотечные каникулы, если срок ипотеки превышает десять лет. Соответствующее письмо парламентарий направил в адрес главы Минфина Антона Силуанова. В обращении говорится о том, что заёмщик не раз может столкнуться с трудными жизненными обстоятельствами, когда ему потребуется воспользоваться ипотечными каникулами, сообщает RT.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления гражданам, чьи обязательства по договору ипотечного кредитования составляют более десяти лет, возможности двукратно воспользоваться ипотечными каникулами при условии возникновения трудных жизненных обстоятельств, перечисленных в п. 2 ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», — отмечается в письме.

По словам Власова, в настоящее время граждане РФ вправе приостановить исполнение своих обязательств по ипотечному кредиту или снизить размер платежей при возникновении трудной жизненной ситуации на срок до шести месяцев. Данный льготный период действует один раз в рамках одного договора об ипотечном кредитовании независимо от того, на какой срок выдана ипотека.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что лучше погасить ипотеку в первую половину срока кредитования, чем во вторую, так как это поможет избежать переплаты.

Специалист отметила, что ежемесячный платёж по ипотеке состоит как из суммы самого кредита, так и из начисленных процентов. При этом в первую половину срока кредитования выплачиваются в основном проценты, а основной долг погашается медленно. Ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг.

Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой расширить льготную ипотеку для покупки вторичного жилья в тех населённых пунктах, где нет активного жилищного строительства. Также можно рассмотреть для таких территорий действие всех льготных программ.