Депутат горсовета Улан-Удэ принуждал подчинённых строить дом для тёщи

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Следователи возбудили два уголовных дела в отношении главы МУП «Водоканал» и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, который, используя служебное положение, принуждал подчинённых работать на участке и заниматься строительством дома для его тёщи, а также похитил у предприятия 700 тысяч рублей, которые были выделены на бензин.

По данным СУСК республики, в период с апреля по декабрь 2019 года мужчина заставлял своих работников безвозмездно трудиться на земельном участке, на котором с использованием средств и техники муниципального предприятия был возведён жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы.

На указанные цели затрачено более 500 тысяч рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, — говорится в сообщении.

Кроме того, с июля 2018 по ноябрь 2020 годы депутат принуждал сотрудников, обслуживающих автопарк предприятия, писать в путевых листах не соответствующие действительности показания пройденного пути. Деньги, выделенные на покупку бензина, находящиеся на заправочных картах, подозреваемый присваивал и использовал в личных целях. Всего он похитил более 700 тыс рублей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писал NEWS.ru, 14 января силовики провели обыск у Цыбикова. Он занимает должность директора «Водоканала» с 2015 года. Он также был депутатом IV, V и VI созывов, входит в комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов