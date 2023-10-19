День рождения Деда Мороза: история и традиции праздника Рассказываем, как и когда отмечают день рождения Деда Мороза

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День рождения Деда Мороза в России

В последний месяц осени в России проходят праздничные фестивали. Городские площади украшают гирляндами, а по улицам разгуливают аниматоры в костюмах сказочных героев. Торжество приурочено к дню рождения любимца детей — Деда Мороза. В этой статье вы узнаете, какого числа отмечают день рождения волшебника и как отправить ему поздравительное письмо.

Когда отмечают день рождения Деда Мороза в России

День рождения Деда Мороза справляют 18 ноября. Существует поверье, что в этот день в Волгоградскую область, а значит и в Великий Устюг, родной город Деда Мороза, приходит стужа. Дневная температура воздуха опускается ниже нуля. Традиция отмечать праздник 18 ноября ведется с 2005 года.

День рождения Деда Мороза: предыстория праздника

Привычный нам образ Деда Мороза -- длиннобородого старца в пышной шубе -- закрепился в культуре не так давно, в первой половине XX века. Однако история этого героя уходит корнями в далекое прошлое. Изначально дедушка был славянским духом -- повелителем зимних холодов Морозко, или Трескуном.

Вторым прообразом Деда Мороза считается Николай Чудотворец. Епископ жил в IV веке в турецком городе Мира. Каждое Рождество он, оставаясь незамеченным, подкладывал подарки под двери домов бедных семей. Николай оставлял на порогах золотые яблоки, игрушки, сладости и монеты. Благодаря этому святой стал прототипом Санта-Клауса и Деда Мороза.

В XIX веке волшебник получил новое имя — Мороз Иванович. Сказочный герой, похожий на знакомого нам Деда Мороза, появился в одноименной сказке Владимира Одоевского. Писатель вдохновлялся сказкой «Морозко». Он изобразил Мороза Ивановича как старика, одаривающего детей за послушание и хорошее поведение.

В Советском Союзе празднование Рождества попало под запрет. Однако Дед Мороз никуда не исчез: он стал светским персонажем — покровителем Нового года. Впервые в привычном для нас обличии он предстал в 1936 году. Хрестоматийный образ закрепился благодаря кинематографу. Бородатого старца в шубе можно увидеть в фильмах «Семья как семья», «Снегурочку вызывали?», «Личная жизнь Деда Мороза» и других.

В 1999 году Дед Мороз обзавелся «постоянной пропиской». Он поселился в Великом Устюге, где получил собственную резиденцию. Однако это не единственное место жительства героя. У него также имеются владения в:

Москве;

Уссурийске;

Сочи;

поселке Октябрьский, Башкортостан;

Кемерово и других городах.

Фото: Public domain/Wikimedia Рождественская дореволюционная открытка

Как отправить письмо Деду Морозу

В 2023 году любой ребенок может поздравить Деда Мороза с днем рождения. По традиции письма присылают в Великий Устюг. Чтобы волшебник получил поздравление, достаточно написать на конверте следующий адрес: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза.

В Устюге у Деда Мороза есть не только резиденция, но и собственная канцелярия. Через нее можно заказать подарок для ребенка (открытку или письмо) или прислать старцу электронное послание. У канцелярии есть собственный сайт, где указаны все нужные контакты.

Как уже было сказано, у волшебника есть усадьбы и в других городах. Например, поздравить Деда Мороза с днем рождения можно, выслав открытку на московский адрес: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168 д, Дедушке Морозу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 18 ноября — день рождения Деда Мороза

Как отметят день рождения Деда Мороза в 2023 году

День рождения Деда Мороза в России не обходится без народных гуляний и фестивалей. На улицах появляются аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. По обычаю их сопровождает символ грядущего года. В этом ноябре герои появятся в компании дракона.

Жители Великого Устюга справляют день рождения Деда Мороза с особой пышностью. В центре города воздвигают новогоднюю ель. С наступлением темноты на ней загораются гирлянды.

Устюг посещают Деды Морозы из других республик: кавказский Уэс-Дадэ, чувашский Хел Мучи и другие. У каждого из них имеются собственные атрибуты, будь то кинжал, сундук, исполняющий желания, или лыжи. Благодаря встрече с героями сказок и легенд дети могут больше узнать о традициях разных народов.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» День рождения Деда Мороза в 2023 году

Когда отмечают день рождения Санта-Клауса

Деда Мороза зачастую отождествляют с его зарубежным коллегой — Санта Клаусом. Однако это разные персонажи, даже день рождения они справляют в разные дни. Санта отмечает день рождения 6 декабря — в католический День святого Николая.

Теперь вы знаете, как и когда отметят день рождения Деда Мороза в 2023 году. Празднество порадует юных жителей России. Для них это повод не только повеселиться, но и больше узнать о народных традициях и поверьях.

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