День спасателя: когда и как отмечают профессиональный праздник МЧС Рассказываем про День спасателя в России: как появился профессиональный праздник сотрудников МЧС и как его отмечают

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День спасателя — профессиональный праздник МЧС

Сотрудники МЧС тушат пожары, обезвреживают бомбы и приходят на помощь по первому зову. В конце каждого года россияне по традиции чествуют своих героев. Рассказываем, какого числа МЧС отмечает профессиональный праздник и какие традиции связаны с этим днем.

Когда празднуют День спасателя в России

В конце 2023 года Российский корпус спасателей, сегодня известный как МЧС, отметит 33-ю годовщину со дня основания. За три десятка лет пожарные, медики, диспетчеры, сотрудники гражданской обороны и члены поисковых групп спасли более 2,5 млн человек.

Россия в очередной раз поблагодарит своих героев 27 декабря 2023 года. Именно в этот день отмечается профессиональный праздник сотрудников МЧС. По традиции проводятся тематические уроки в школах, проходят показательные учения и впечатляющие парады спецтехники.

День спасателя: история праздника

День спасателя отмечается 27 декабря неспроста. Именно в эту дату в 1990 году был образован Российский корпус спасателей. Его возглавил Сергей Шойгу. И, как утверждают представители МЧС, именно под руководством Сергея Кужугетовича небольшой отряд вырос в мощную организацию.

Российский корпус спасателей не раз преобразовывался и сливался с другими структурами. Привычная большинству аббревиатура МЧС закрепилась только в 1994 году. Именно тогда спасательная организация, уже являвшаяся государственным комитетом, получила статус министерства. Так появилось Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

День спасателя отмечают с ноября 1995 года. Документ об установлении праздника был подписан Борисом Ельциным, первым президентом РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День спасателя

Чем занимаются сотрудники МЧС

Каждый день сотрудники МЧС — специалисты в сфере гражданской обороны, члены поисково-спасательных отрядов, пожарные бригады — борются за сохранность и будущее сограждан. Девиз министерства — «Предупреждение, спасение, помощь». Он исчерпывающе описывает круг задач, лежащих на плечах спасателей.

В 2020 году на сайте МЧС появился отчет о 30-летней работе организации. С 1990-го корпус спасателей ликвидировал более 30 тысяч чрезвычайных ситуаций, потушил семь миллионов пожаров и обезвредил почти два миллиона взрывоопасных объектов.

Работа спасателей выходит за границы РФ. Подразделения МЧС провели более 500 гуманитарных операций за рубежом. Каждый день рядовые служащие, офицеры, майоры и генералы МЧС рискуют жизнями для обеспечения безопасности мирных жителей.

Как отмечают День спасателя

День спасателя не имеет статуса официального государственного праздника, поэтому 27 декабря не является выходным днем ни для гражданских, ни для самих сотрудников МЧС. Служащие министерства не покидают пост до Нового года включительно.

Тем не менее в День спасателя по всей стране проходят торжественные мероприятия. Самым впечатляющим из них является парад спасательной техники. В этот день россияне могут увидеть автокраны, катера, санитарные и пожарные вертолеты и многое другое.

Торжество не обходится без возложения цветов у памятников погибшим сотрудникам МЧС. Мемориалы увековечивают подвиг героев, отдавших жизни на службе. Они также напоминают мирным жителям о самоотверженности и бесстрашии спасателей, которые обеспечивают их безопасность изо дня в день.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День спасателя

27 декабря сотрудники МЧС, показавшие высокие результаты на службе, награждаются знаками отличия. C 20 июня 2023 года высшим ведомственным знаком организации является крест «За доблесть». В числе наград, которых удостаиваются спасатели, также представлены:

медали за особые заслуги;

знаки отличия за службу в авиации и наставничество;

памятные медали, приуроченные к юбилейным датам;

нагрудные знаки за достижения на должности.

День спасателя неизменно освещается в специальных репортажах и новостных колонках. Сотрудники МЧС делятся со СМИ подробностями своей работы. В частности, они рассказывают о наиболее запомнившихся случаях, с которыми столкнулись на службе.

Сотрудники МЧС — герои, благодаря которым мирные жители могут всегда рассчитывать на помощь в беде. Спасатели ежедневно рискуют жизнями, выполняя свой долг. И 27 декабря Россия по традиции благодарит их за самоотверженность и бесстрашие.

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