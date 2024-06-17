Мальчик ждал родителей у дома, пока его искали спасатели с собаками В Москве спасатели нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в ночь на 17 июня спасатели и поисковый отряд «Лиза Алерт» помогли родителям найти пропавшего во время прогулки мальчика, передает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. Мать и отец обратились в службу 112 в 22:05, когда сын не возвращался домой более двух часов. На место прибыли спасатели с кинологической службой.

Спасатели проверили территорию Лианозовского парка, Лианозовского питомника, Алтуфьевского парка, близлежащие улицы, поговорили с прохожими. В 01:53 общими усилиями мальчика удалось найти недалеко от его дома. Ребенка передали полиции для возвращения родителям. Мальчик не пострадал, — сообщили в департаменте.

Уточняется, что мобильного телефона у ребенка с собой не было.

Ранее двое братьев 11 и 13 лет сбежали из дома в Подмосковье, боясь реакции родителей на полученные двойки и потерянный телефон. После школы братья решили погулять с одноклассниками, а потом сели на автобус и поехали в Москву. Их друзья рассказывали, что мальчики боялись возвращаться домой из-за страха перед родителями. Единственный оставшийся у них телефон не отвечал. Мать мальчиков была уверена, что своим поступком дети хотят ее «воспитать». Известно, что семья является благополучной, на учете не состоит.