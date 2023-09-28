Что за масштабные учения по гражданской обороне пройдут в РФ, кого призовут

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России в октябре состоятся масштабные учения по гражданской обороне. Учения для всех регионов и в один день проводятся впервые в истории страны. Что об этом нужно знать?

Зачем нужны штабные учения по гражданской обороне в России

Подобные тренировки проводятся в России в целях выработки теоретических навыков управления силами и средствами при выполнении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также выполнения мероприятий, предусмотренных планами приведения в готовность ГО, планами ГО и защиты населения (планами гражданской обороны), планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС и другими планирующими документами продолжительностью до суток не реже 1 раза в год.

В зависимости от состава обучаемых, темы, целей и поставленных задач учения могут быть совместными и раздельными и проводиться под руководством соответствующих начальников (руководителей) подразделений на пунктах управления или в служебных помещениях (учебных классах) со средствами связи и без них.

Тематика тренировок определяется при планировании основных мероприятий на год с учетом специфики работы органов управления (организаций), характерных рисков возникновения ЧС и аварий.

Как штабные учения по гражданской обороне проводились в 2021 году

6 октября 2021 года заместитель Министра МЧС России Виктор Яцуценко дал старт всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.

«В ходе сегодняшней тренировки мы целенаправленно смоделировали самую сложную обстановку, которая может сложиться в субъектах как при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, так и при военных конфликтах. Поэтому ожидаем от руководителей гражданской обороны на всех уровнях правильной оценки обстановки, обоснованных выводов и проработанных решений по защите населения и территорий», — заявил он.

В ходе мероприятия была проверена готовность субъектов РФ, объектов экономики к выполнению задач гражданской обороны, защиты населения, объектов и территорий. Силы и средства МЧС России работали в режиме повышенной готовности. Для учений привлекли более 200 тысяч человек и более 30 тысяч единиц техники. В том году главной площадкой всероссийской штабной тренировки стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

Мероприятие проводилось в два этапа. Первоначально решались вопросы оповещения и сбора руководящего состава, работников органов, осуществляющих управление РСЧС и ГО, развертывания системы управления на всех уровнях. Вторая часть состояла из практического выполнения мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны.

В 2022 году эти учения не проводились.

Как пройдут штабные учения по гражданской обороне в 2023 году

Штабная тренировка по распоряжению главы Роспотребнадзора Анны Поповой состоится 3 октября. В документе сказано, что «в условиях расшатывания общепризнанных норм и принципов международного права растет опасность вооруженных конфликтов с участием ядерных держав, в том числе вблизи границ России».

«По легенде учений в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение, а также возможны возникновение зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда. В мероприятии должны поучаствовать все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение — власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — пишет Baza.

Сообщается, что единовременная тренировка, в которой должны принять участие все регионы России, проводится впервые. При этом ранее в легенде не было упоминаний о мобилизации. Как пояснил источник, «легенды меняются и обычно подгоняются под современные реалии».

«3 октября 2023 все территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора, как и другие звенья РСЧС, примут участие в ежегодной штабной тренировке по гражданской обороне», — заявили NEWS.ru в пресс-службе Роспотребнадзора.

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