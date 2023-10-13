Названы причины клинической смерти москвича на американских горках Впавший в кому на аттракционе в Москве студент мог заглотить язык в обмороке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впавший в кому после катания на американских горках в Москве студент мог заглотить язык из-за обморока, предположил в разговоре с NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. По словам доктора, в экстремальных условиях окружающим не удалось оказать нужную помощь.

Возможно, на скорости 80 км/ч организм парня не выдержал таких нагрузок, и произошел обморок. А в обмороке человек не может контролировать движения своих органов. Из-за отсутствия контроля и произошло западение языка, — предположил Умнов.

Доктор пояснил, что в связи с западением языка произошло перекрытие дыхательных путей. Это вследствие вызвало асфиксию и острую дыхательную недостаточность.

Для асфиксии характерен недостаток кислорода в крови, что, вероятно, и стало причиной отека головного мозга, — объяснил врач.

Студент впал в кому, катаясь на американских горках в московском парке «Остров мечты». Ему стало плохо прямо во время заезда, а, когда аттракцион остановился, подросток уже был в состоянии клинической смерти. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, а компетентные органы выясняют причины внезапного ухудшения самочувствия. Ранее молодой человек не жаловался на здоровье.