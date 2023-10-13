Песков назвал «логичное» место для переговоров Баку и Еревана Песков: логично, если Армения и Азербайджан устроят переговоры в России

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Россию логичным местом для переговоров Армении и Азербайджана. Ранее о готовности Москвы предоставить площадку для диалога Баку и Еревана заявил президент России Владимир Путин. Песков подчеркнул, что конечный выбор локации останется за сторонами конфликта.

Вы слышали слова президента, мы готовы предоставить свою площадку. <...> Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если это было все на российской площадке так или иначе. Но выбор конечно же за Баку и Ереваном, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он повторил слова Путина о том, что изначально диалог может пройти на министерском уровне, с выработкой дальнейшего результата. По мнению Пескова, Азербайджан занимает конструктивную позицию насчет проведения переговоров в России, а Армения еще не определилась с выбором локации.

Говоря о возможности проведения переговоров Еревана и Баку в РФ, Путин также заявил, что детально обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский вопрос. По его словам, российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. Он выразил надежду на создание необходимой для этого решения политической среды на Южном Кавказе.