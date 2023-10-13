Путин: Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, который проходит в столице Киргизии Бишкеке. По его словам, для начала диалог может пройти на министерском уровне, с дальнейшей выработкой мирного плана. Трансляцию выступления ведет сайт Кремля.

Владимир Путин также сообщил, что детально обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский вопрос. По его словам, российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства.

На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие. В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении, — заявил Путин.

Переговоры президентов России и Азербайджана прошли на саммите глав государств СНГ. Основными темами беседы стали ситуация вокруг Карабаха и развитие торгово-экономических связей между странами. Стороны выразили удовлетворение развитием торгово-экономических связей между странами. Отмечалось, что Азербайджан успешно сотрудничает с 70 регионами РФ. Лидеры двух стран также затронули значение расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. Он выразил надежду на создание необходимой для этого решения политической среды на Южном Кавказе.