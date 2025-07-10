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10 июля 2025 в 11:18

Делаю его каждый год! Компот «Клубничный мохито» на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном метель, а в душе так хочется лета, этот ароматный компот станет настоящим спасением. Сочетание сладкой клубники и прохладной мяты создает неповторимый вкус, который удивит даже тех, кто равнодушен к обычным компотам. Готовится просто, а результат — просто волшебный!

Начнем с подготовки ягод. Берем 1 кг спелой, но не перезревшей клубники. Плоды должны быть плотными, без повреждений. Тщательно промываем под проточной водой, удаляем чашелистики и даем стечь лишней влаге. Пока ягоды подсыхают, готовим мятный букет: 5–7 веточек свежей перечной мяты промываем и слегка разминаем в руках — так она лучше отдаст аромат.

В стерилизованные банки укладываем клубнику, заполняя примерно треть объема. В каждую банку добавляем по 1–2 веточки мяты. Теперь готовим сироп: на 1 литр воды берем 300 г сахара. Доводим до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится.

Заливаем ягоды и мяту горячим сиропом, оставляя около 1 см до края банки. Накрываем прокипяченными крышками и стерилизуем: 0,5-литровые банки — 15 минут, литровые — 20 минут. После стерилизации сразу закатываем, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.

Секрет успеха — дать компоту настояться хотя бы месяц. За это время вкусы полностью раскроются: клубника подарит насыщенную сладость, а мята — тот самый освежающий холодок.

Ранее сообщалось, как приготовить ароматный абрикосовый джем с агар-агаром.

компоты
клубника
рецепты
мята
Мария Левицкая
М. Левицкая
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