Делаем заготовки из баклажанов на зиму: 2 простых и 4 необычных рецепта Куда деть баклажаны? Конечно, сделать из них заготовки! Предлагаем рецепты на любой вкус: для бывалых и начинающих хозяек

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Лучшие рецепты заготовки баклажанов

В сезон овощей перед хозяйками встает сложная задача: куда деть богатый урожай баклажанов? Конечно, из него нужно сделать заготовки на зиму! Мы приготовили для вас 6 лучших рецептов заготовки баклажанов на любой вкус. Подходящий рецепт заготовки баклажанов на зиму в банках найдут не только опытные хозяйки, но даже те, у кого совсем мало времени или опыта для приготовления зимних запасов.

Для начинающих кулинаров: простые способы заготовки баклажанов

Известно, что чем меньше ингредиентов, тем проще готовить блюдо. Однако, это не значит, что оно будет менее вкусным. Это с уверенностью можно сказать о заготовке из баклажанов в банках, которая по вкусу похожа на грибы с чесноком. Для этого рецепта нам потребуется:

Баклажаны — 5 кг

Чеснок (очищенный) — 300 гр

Свежий укроп — 350 гр

Подсолнечное масло — 300 мл

Вода — 3 л

Соль (не йодированная) — 4 ст. л.

Уксус 9% — 250 мл

Баклажаны нарезаются кружочками одинаковой толщины. В емкость наливаем воду, добавляем уксус, соль и ставим на большой огонь до закипания. В кипящий маринад порциями закладываем баклажаны и выдерживаем по 3 минуты. Ножом мелко режем чеснок, измельчаем укроп, добавляем в баклажаны, заливаем туда же подсолнечное масло. Затем все необходимо тщательно перемешать, разложить в промытые банки, прикрыть крышками и простерилизовать. Затем закатываем банки и оставляем под теплым укрытием до полного остывания.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Заготовка на зиму из баклажанов

Другой вариант быстрой и простой заготовки из баклажанов на зиму — фаршированные зеленью плоды. Для этого блюда необходимо взять:

Баклажаны — 1 кг

Сельдерей — 10 стеблей

Жгучий перец — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Укроп — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Соль — 1,5 ст. л.

Молотый черный перец— по вкусу

Вода — 1 л

Срезаем у баклажанов плодножку, делаем с одного боку разрез вдоль всего плода, глубиной на 2/3, отвариваем их 10 минут в воде. Затем кладем на 20 минут в холодную воду, потом перекладываем на дуршлаг разрезами вниз, чтобы стекла лишняя жидкость. В воду, в которой варились баклажаны, закладываем порезанный сельдерей, кипятим 10 минут и процеживаем отвар.

Мелко режем ножом чеснок, жгучий перец и зелень, добавляем к ним соль, черный перец и фаршируем баклажаны. Плотно укладываем плоды в простерилизованные банки и заливаем отваром сельдерея. Банки закрываются стерильными полиэтиленовыми крышками и после остывания их можно хранить в холодильнике.

Вкусный салат из баклажанов в качестве зимней заготовки

Если вам хочется приготовить что-нибудь более сложное, то предлагаем вам попробовать рецепт заготовки баклажанов на зиму в банках в виде салата «Тещин язык». Его можно подавать на стол не только как закуску, но и в качестве самостоятельного блюда. В соответствии с рецептом нужно взять:

Баклажаны — 4 кг

Крупные томаты — 8 шт.

Чеснок — 5 головок

Жгучий перец — 5 стручков

Сахар — 1 ст. (250 мл)

Соль — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст.

Уксус 9% — 150 гр.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Заготовка баклажанов

Баклажаны шинкуем кружочками одинаковой толщины, замачиваем в рассоле на полчаса и откидываем на дуршлаг.

Томаты бланшируем и очищаем от кожицы. Чистим чеснок. Затем помидоры, чеснок и, жгучий перец измельчаем блендером или пропускаем через мясорубку. В полученную смесь кладем сахар, соль, добавляем уксус и масло. Укладываем баклажаны в емкость, заливаем полученным соусом, ставим на плиту, и после закипания тушим на медленном огне в течение 30 минут.

Горячий салат укладываем в стерильные банки и закатываем. Заготовки накрываем одеялом и оставляем в тепле до полного остывания.

Заготовки на зиму из баклажанов в банках с медом или орехами

Для тех, кто любит удивлять гостей и близких, предлагаем рецепт заготовки на зиму баклажанов с медом в банках. Несмотря на большое количество ингредиентов, сделать такую заготовку из баклажанов по рецепту очень просто. Нам понадобится:

Баклажаны — 1,5 кг

Свежий мед — 150 мл

Винный уксус — 5 ст. л.

Оливковое масло — 400 мл

Фиолетовый лук — 1 шт.

Жгучий перец — 3 стручка

Чеснок — 4 дольки

Соль — 2 ч. л.

Семена кориандра — 1 ст. л.

Семена горчицы — 1 ст. л.

Гвоздика — 3 бутона

Лавровый лист — 4 шт.

Баклажаны нарезаем кружочками одинаковой толщины и на полчаса замачиваем их в рассоле, чтобы избавиться от горечи. После откидываем на дуршлаг и дополнительно обсушиваем салфетками. Затем выкладываем баклажаны на противень, застеленный пекарской бумагой, и выдерживаем в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.

Мелко режем лук, также ножом измельчаем чеснок и жгучий перец. Пассеруем их в небольшом количестве масла и добавляем в смесь все специи. В отдельной емкости смешиваем оставшееся масло, мед, уксус и соль, доводим до кипения и убираем с огня.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Заготовки из баклажанов

Баклажаны и пассерованный лук со специями слоями укладываем в простерилизованные банки, заливаем горячим медом с маслом, закатываем крышками и накрываем одеялом до полного остывания.

Еще один вариант заготовки из баклажанов с нетривиальными ингредиентами — икра с грецкими орехами. Для ее приготовления потребуется взять:

Баклажаны — 400 гр

Морковь — 100 гр

Репчатый лук — 100 гр

Сладкий перец — 100 гр

Томаты — 150 гр

Грецкий орехи очищенные — 100 гр

Соевый соус — 3 ст. л.

Оливковое масло — 50 мл

Черный перец молотый — по вкусу

Баклажаны нарезаем кубиками, замачиваем в рассоле на полчаса, откидываем на дуршлаг, потом выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Затем выкладываем их ровным слоем на противень, застеленный пекарской бумагой, и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.

Кубиками такого же размера нарезаем остальные овощи, выкладываем их на противень вместе с баклажанами, сбрызгиваем соевым соусом и убираем обратно в духовку. Овощи необходимо держать там еще около 25 минут, периодически перемешивая. Затем все ингредиенты измельчаем блендером, орехи мелко режем ножом и вместе с черным перцем добавляем в икру. Смесь необходимо разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Вкусные заготовки из баклажанов для опытных хозяек

Для искушенных хозяек предлагаем рецепт вкусной заготовки из баклажанов на зиму в виде рулетиков. Для приготовления нам понадобится:

Баклажаны — 1,5 кг

Томаты — 600 гр

Болгарский перец — 400 гр

Морковь — 1 кг

Петрушка — 1 пучок

Чеснок — 8 долек

Подсолнечное масло — 0,5 л

Соль — по вкусу

Баклажаны нарезаем тонкими пластинками вдоль плода и на полчаса замачиваем в рассоле, чтобы убрать горечь. Откидываем на дуршлаг, обсушиваем полотенцами и обжариваем на сковороде в кипящем масле до румяной корочки с обеих сторон. Помидоры нарезаем полосочками, морковь натираем на крупной терке, чеснок пропускаем через пресс, петрушку измельчаем ножом, сладкий перец нарезаем «лапшой». Все овощи перемешиваем, добавляем соль. Начинку укладываем на узкую часть баклажанного «язычка» и закатываем его в рулет. Рулетики плотно укладываем в чистые банки, заливаем горячим маслом, накрываем крышками и стерилизуем. Затем крышки закатываем и убираем банки под одеяло до полного остывания.

Такой способ заготовки баклажанов в банках необычен еще и тем, что ингредиенты для начинки можно менять по своему вкусу, добавляя свежую зелень, орехи или специи.

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