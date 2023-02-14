«Да хрен с ними»: Бортко назвал латвийцев фашистами за фильм о легионере СС Режиссер Бортко про фильм о нацисте Лауманисе: не надо закатывать глаза, латвийцы были и остаются фашистами

Фото: АГН «Москва»

Владимир Бортко

Советский и российский режиссер Владимир Бортко заявил NEWS.ru, что планы Министерства культуры Латвии потратить €300 тысяч на съемки фильма про военного преступника Эрнеста Лауманиса не должны повлиять на отношение к прибалтийской стране. По его словам, латвийцы «фашистами были и остались, да хрен с ними».

Это меняет наше отношение к Латвии? Как были фашистами, так и остались. Что думать-то? Чего им стесняться? Давным-давно ходят с факелами, со всеми делами, прославляют своих легионеров СС. Чем удивляться? Закатывать глаза, что ли? Нет. Да хрен с ними. Какое нам до этого дело? Пусть делают, что хотят, хоть об стенку головой бьются, — подчеркнул Бортко.

Лауманиса называют командиром разведывательного батальона 19-й дивизии латышского добровольческого корпуса СС, однако документальных подтверждений этому нет. В Латвии официально принято считать, что он передавал разведданные о Красной армии нацистам. Предполагается, что «конспиративная игра» Лауманиса с советскими войсками — миф, а его биография типична для прибалтийского участника холокоста.

Накануне портал EADaily сообщил, что глава Минкульта Латвии Наурис Пунтулис выделил €300 тысяч на фильм о Лауманисе в рамках развития значимых проектов культурного наследия. Чиновник призвал кинематографистов снять «правдивую историю героя». В местных СМИ Лауманис позиционируется как «герой сопротивления советским оккупантам в 1941–1946 годах». По данным издания, он был карателем СС, принимал участие в холокосте и выполнял задачи по обеспечению блокады Ленинграда.

Ранее в бельгийском городе Зедельгем демонтировали и передали на склад памятник «Латвийский улей свободы», несмотря на просьбы латышей не делать этого. Он был посвящен памяти 12 тысяч латвийских легионеров «Ваффен СС», отбывавших наказание в лагере для военнопленных. Соответствующее решение принял муниципалитет города.