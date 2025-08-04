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04 августа 2025 в 09:00

Цветет до заморозков махровыми шапками до 15 см: находка для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок — настоящая находка для сада, цветущая махровыми шапками до 15 см в диаметре с июня до первых заморозков, наполняя клумбы яркими красками даже в сентябре.

Цинния — звезда летнего сада. Эти цветы неприхотливы — им достаточно солнечного места и редкого полива, при этом высокорослые сорта (до 120 см) создают эффектные акценты, а карликовые (20–30 см) идеальны для бордюров. Ее главные преимущества: засухоустойчивость, разнообразие оттенков, привлечение пчел, а также способность стоять в срезке до 2 недель.

Особый шарм создают махровые соцветия диаметром до 15 см, которые при регулярном удалении увядших бутонов появляются снова и снова. Их можно использовать в ландшафтном дизайне для создания градиентных композиций.

Ранее были названы многолетники, которые выживут в любых российских климатических условиях.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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