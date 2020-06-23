ЦОДД сообщил о девятибалльных пробках в столице

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы сообщил о том, что накануне парада Победы пробки в городе составляют 9 баллов. Наибольшее число машин было зафиксировано в центре, пределах ТТК, на западе и юго-западе МКАД.

В столице 9 баллов. Ожидаемо. Накануне парада Победы в Москву прибывают международные делегации, есть ограничения движения. Сложнее всего сейчас в центре в пределах ТТК, на западе и юго-западе МКАД. Если вы только собираетесь выезжать с работы/по делам, подождите до 21.00, — говорится в сообщении центра.

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Однако сотрудники ЦОДД отметили, что большинство вылетных магистралей в сторону области рабочее. На данный момент нет особых затруднений на Дмитровском, Ярославском, Каширском и Алтуфьевском шоссе.

Парад Победы состоится в Москве 24 июня 2020 года. Он был перенесён на этот день из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил эту дату выходным днём. Мероприятие посетят лидеры различных государств. В частности, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и других стран.

NEWS.ru передавал ранее, что движение восстановили в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова. Оно было перекрыто из-за загоревшейся машины.