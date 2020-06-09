ЦИК сформирует комиссию для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России намерен сформировать 10 июня территориальную избирательную комиссию для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦИК проекте повестки заседания, которое пройдёт 10 июня. Вопрос о формировании комиссии стоит в повестке первым пунктом. Докладчиком станет заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
Кроме того, на заседании будет рассмотрен вопрос о дополнительном выделении средств избирательным комиссиям субъектов РФ на подготовку и проведение голосования, а также может быть будет утверждён порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с голосованием,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в день голосования по поправкам в Конституцию не предусмотрено ограничений на распространение информации.
Добавьте наши новости в избранные источники