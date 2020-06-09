ЦИК сформирует комиссию для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/04a11046-8439-11ea-863e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центризбирком России намерен сформировать 10 июня территориальную избирательную комиссию для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦИК проекте повестки заседания, которое пройдёт 10 июня. Вопрос о формировании комиссии стоит в повестке первым пунктом. Докладчиком станет заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Кроме того, на заседании будет рассмотрен вопрос о дополнительном выделении средств избирательным комиссиям субъектов РФ на подготовку и проведение голосования, а также может быть будет утверждён порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с голосованием, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в день голосования по поправкам в Конституцию не предусмотрено ограничений на распространение информации.