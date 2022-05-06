Что такое пятая колонна и кто за ней стоит Почему термин используется для «разграничения» граждан, имеющих разные позиции

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всё чаще в общественном дискурсе среди россиян можно услышать такое понятие, как «пятая колонна». Сейчас его активно используют в отношении людей, которые не согласны с проведением спецоперации на территории Украины. Распространению термина поспособствовали президент России Владимир Путин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также ведущие различных телевизионных политических шоу. Зачастую он используется даже без должного понимания, с целью «разграничения» граждан, имеющих разные позиции. Но что же это за пятая колонна? Кто и где её создал, как в неё вступить и кто состоит в ней на сегодняшний день?

Пятая колонна Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суть понятия

Согласно официальной версии, впервые термин «пятая колонна» был употреблён в 1936 году в Испании в связи с проходящей там Гражданской войной. К власти в стране пришли леволиберальные силы, что крайне не понравилось представителям консервативных взглядов. Вспыхнуло восстание, предводителем которого стал генерал Франсиско Франко. Первой целью восставших являлась столица государства, Мадрид. Именно там заседало новоиспечённое правительство. Генерал Эмилио Мола обратился к местным жителям по радио. Он заявил, что на город движутся четыре войсковые колонны, а пятая находится внутри него и ждёт слияния. Под пятой колонной он имел в виду сеть людей, занимавших аналогичную с франкистами позицию, а также наёмных шпионов и диверсантов. Одержать победу они смогли лишь спустя два с половиной года, в 1939-м.

Пятой колонной называют человека или группу людей, которые ведут свою деятельность на территории недружественного им государства с целью разрушить его изнутри. В более привычном понимании это шпионы, диверсанты и агенты влияния, работающие в интересах одной стороны против другой.

История употребления термина

После Гражданской войны в Испании термин начинают активно использовать лидеры других стран, политики, военные деятели, журналисты и писатели в ходе Второй мировой войны. Так, в 1940-м в американском журнале Life была опубликована серия фотоснимков с припиской: «Признаки нацистской пятой колонны повсюду». Тогда же премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заявил, что будет решительно подавлять деятельность пятой колонны в стране. Это понятие приживается в умах свидетелей и непосредственных участников войны, и они начинают использовать его как официальное. Издания Time и The New York Times публикуют материалы, в которых изучают феномен пятой колонны. Согласно исследованиям, её представители встречались во всех странах, которые официально боролись с немецкими войсками.

В 1945 году представители Госдепартамента США опубликовали документ, в котором причислили к пятой колонне различные коммунистические партии, существовавшие на тот момент в мире. По их мнению, коммунисты желали свергнуть установленный мировой порядок силовым методом.

Что такое пятая колонна Russian Look/Global Look Press

К пятой колонне причисляли и северокорейских граждан, находившихся на территории Японии. По словам японцев, те являлись агентами спецслужб КНДР, поставленными для того, чтобы отслеживать обстановку в стране, а иногда и похищать людей. Этот факт был подтверждён лидером Северной Кореи Ким Чен Иром — в промежутке с 1977 по 1983 год было похищено 13 подданных Японии.

Пятая колонна в России

В России разговоры о пятой колонне начались во времена СССР. В связи с обвинениями в подрыве деятельности государства в стране были репрессированы тысячи людей. Основной признак, по которому судили граждан — инакомыслие.

Подобная коннотация термина используется в России и сегодня — членом пятой колонны могут назвать любого человека, не согласного с действиями властей. Само по себе данное понятие не является официальным, и его активно используют различные политики и телеведущие. Особенную популярность ему дал президент России Владимир Путин в 2014 году, обращаясь к гражданам страны в связи с воссоединением Крыма и РФ.

Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду? Действия некой пятой колонны, разного рода национал-предателей, или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей? — заявил глава государства.

Пятая колонна в России Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С понятием пятой колонны связан и действующий на территории страны закон об иноагентах. Согласно ему, маркер иностранного агента могут «заработать» физические лица, средства массовой информации или некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа. Также сегодня на рассмотрении находится новый законопроект, согласно которому иноагентом может быть признан любой человек, находящийся под иностранным влиянием. Что конкретно имеется в виду под этой формулировкой, пока непонятно.

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