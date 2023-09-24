Что известно о пропаже и смерти режиссера Александра Никанорова

Фото: vk.com/protheatre

Александр Никаноров

Тело пропавшего режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ) Александра Никанорова нашли в лесу в Ленинградской области. Ему было 40 лет. Чем запомнится деятель искусств и что известно о его смерти?

Чем известен Александр Никаноров

Александр Никаноров в 2013 году окончил с отличием Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПБГАТИ) по специальностям «Режиссура драмы» и «Актерское мастерство». Он продолжил обучение в магистратуре на Новой сцене Александринского театра.

С 2014 года работал в БДТ, где поставил спектакли «Гроза», «Люблю», «Затмение». Также выступал в качестве режиссера в Камерном театре Малыщицкого и театре «ЦЕХЪ».

Что известно о пропаже Никанорова

Новость о пропаже Александра Никанорова появилась 22 сентября. О поисках деятеля искусств объявили друзья и родные после того, как он не выходил на связь несколько суток. Сообщалось, что перед исчезновением Никаноров оставил дома телефон и уехал кататься на велосипеде. Больше его никто не видел.

Также о поисках режиссера на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» написал Современный театр в Санкт-Петербурге, где он ставил спектакли.

«Несколько дней не выходил на связь, дома не обнаружен. Если кто видел его за последние два дня, пожалуйста, сообщите. И, пожалуйста, распространите информацию о поиске человека», — говорилось в сообщении.

Помимо этого, к поискам присоединился отряд «ЛизаАлерт».

Фото: vk.com/protheatre Александр Никаноров

Что известно о смерти Никанорова

Тело Александра Никанорова в лесу в Ленинградской области нашли сегодня, 24 сентября. Отмечается, что детали одежды найденного человека соответствуют ориентировкам на режиссера, рядом найден велосипед. Мужчине было 40 лет.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», на труп Никанорова с его велосипедом наткнулся грибник в лесу в поселке Токсово Ленинградской области. Он сообщил о находке в полицию.

Источник «Фонтанки» также подтвердил, что тело режиссера было найдено случайными людьми, не связанными с поисками. На сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что поиски режиссера приостановлены. Они продолжались несколько суток.

23 сентября стало известно, что подруга пропавшего Александра Никанорова нашла в его квартире на Казанской улице записку.

Что о Никанорове говорили коллеги и родственники

Актриса БДТ Дарья Кулак рассказала, что Александр Никаноров страдал депрессивными настроениями. При этом, по ее словам, карьера у режиссера складывалась успешно.

«У него складывалась карьера, в этом главная загвоздка. Я могла бы понять, если бы человек ушел в себя», — поделилась Кулак.

«Абсолютно адекватным дядькой» назвал режиссера его родственник по имени Александр. По его мнению, у Никанорова имелись «творческие замашки», но подобных ситуаций прежде не возникало. Также родственник сказал, что знает деятеля искусств как веселого и жизнерадостного человека.

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