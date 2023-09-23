«Запутанная история»: фото пропавшего в Петербурге режиссера БДТ

Фото: vk.com/protheatre

Александр Никаноров

В Санкт-Петербурге пропал актер и театральный режиссер БДТ им. Товстоногова Александр Никаноров. Об исчезновении мужчины его друзья и родные объявили после того, как он перестал выходить на связь. 21 сентября режиссер уехал кататься на велосипеде, оставив свой телефон дома.

Также о поисках режиссера на своей официальной странице во «ВКонтакте» объявил Современный театр в Петербурге, где он ставил спектакли. В поисках участвует отряд «ЛизаАлерт».

Актриса Современного театра Дарья Кулак заявляла, что Никаноров страдал депрессивными настроениями. По ее словам, карьера у него складывалась удачно. Коллеги говорят о Никанорове как о человеке, который никогда не избегал общества.

«Абсолютно адекватным дядькой» назвал режиссера его родственник по имени Александр. По его мнению, у Никанорова были небольшие «творческие замашки», однако подобных ситуаций у него прежде не было. Также родственник сказал, что знает режиссера как веселого и жизнерадостного человека.

Александру Никанорову 40 лет, в 2013 году он окончил с отличием мастерскую Анатолия Аркадьевича Праудина СПбГАТИ по специальностям «режиссура драмы» и «актерское мастерство». Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством В. Фокина и А. Могучего.

С 2014 года Никаноров работает в БДТ. На его счету несколько известных драматических спектаклей — «Люблю», «Затмение», «Гроза». Он также ставит спектакли в Камерном театре Малыщицкого и театре «ЦЕХЪ», работает над проектом «Маршрут Старухи» и другими проектами.

Самые яркие фото Александра Никанорова — в фотогалерее NEWS.ru.