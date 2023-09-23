Актриса БДТ Кулак: пропавший режиссер Никаноров страдал от депрессии

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

БДТ им. Товстоногова

Пропавший в Санкт-Петербурге актер и театральный режиссер БДТ им. Товстоногова Александр Никаноров страдал депрессивными настроениями, сообщили актриса этого театра Дарья Кулак изданию «78». По ее словам, при этом карьера у него складывалась удачно. Коллеги говорят о Никанорове, как о человеке, который никогда не избегал общества.

У него складывалась карьера, в этом главная загвоздка. Я могла бы понять, если бы человек ушел в себя, — сказала актриса БДТ.

«Абсолютно адекватным дядькой» назвал режиссера его родственник по имени Александр. По его мнению, у Никанорова были небольшие «творческие замашки», однако подобных ситуаций у него прежде не было. Также родственник сказал, что знает режиссера как веселого и жизнерадостного человека.

Ранее сообщалось, что друзья и родные Никанорова объявили о его поисках после того, как он не выходил на связь несколько суток. Режиссер перед исчезновением оставил дома телефон и уехал кататься на велосипеде. Больше его не видели, связаться с ним нет возможности. Также о поисках объявил Современный театр в Петербурге, где Никаноров ставил спектакли. В театре попросили тех, кто его видел, сообщить об этом и распространить информацию о поиске человека.