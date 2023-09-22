В Петербурге ищут театрального режиссера БДТ Никанорова «Mash на Мойке»: в Петербурге семья ищет театрального режиссера БДТ Никанорова

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

В Петербурге пропал актер и театральный режиссер БДТ им. Товстоногова Александр Никаноров, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, о поисках мужчины объявили друзья и родные после того, как он не выходил на связь несколько суток.

Канал отмечает, что Никаноров перед исчезновением оставил дома телефон и уехал кататься на велосипеде. Больше его не видели, связаться с режиссером нет возможности.

В БДТ им. Товстоногова Никаноров работает с 2014 года. Там он ставил спектакли «Гроза», «Затмение» и «Люблю».

Также о поисках режиссера на своей официальной странице во «ВКонтакте» объявил Современный театр в Петербурге, где он ставил спектакли.

Несколько дней не выходил на связь, дома не обнаружен. Если кто видел его за последние два дня, пожалуйста, сообщите. И, пожалуйста, распространите информацию о поиске человека, — отмечается в сообщении.

В театре добавили, что Никаноров носит очки, у него кудрявые волосы.

Ранее сообщалось, что кинокритика и куратора российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексея Медведева обнаружили мертвым спустя месяц поисков. Его тело нашли около железнодорожных путей в подмосковных Мытищах.