Пропавшего кинокритика Медведева нашли мертвым в Подмосковье

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пропавшего около месяца назад кинокритика и куратора российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексея Медведева обнаружили мертвым, сказано на форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Его тело нашли около железнодорожных путей в подмосковных Мытищах, передает Telegram-канал Baza.

Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, — говорится на сайте.

53-летний кинокритик пропал 21 июля, на следующий день его тело обнаружили случайные прохожие. При себе у Медведева были документы. Однако о том, что мужчину нашли выяснилось только 17 августа. Бывшая жена Медведева узнала о трагедии из Telegram-каналов.

Ранее в Свердловской области в лесу нашли тело 16-летней девочки, которая перед смертью опубликовала шуточный пост в соцсетях, где просила не убивать ее и не насиловать. Публикацию она сделала перед тем, как около 11 вечера пойти от железнодорожной станции через лес домой. На следующий день ее нашли мертвой в овраге в десяти метрах от дороги.

До этого жительница Приморского края попыталась убить своего сына, пока он спал. Весь процесс она сняла на видео и отправила своей подруге, которая позднее обратилась в полицию. Предполагается, что мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения.