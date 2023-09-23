Найдена предсмертная записка пропавшего в Петербурге режиссера Подруга пропавшего в Петербурге режиссера Никанорова нашла предсмертную записку

Фото: vk.com/norovnika

Александр Никаноров

Подруга пропавшего в Санкт-Петербурге режиссера Большого драматического театра имени Товстоганова Александра Никанорова нашла в его квартире на Казанской улице предсмертную записку, сообщает Telegram-канал Mash. Именно девушка обратилась в полицию после того, как Никаноров перестал выходить на связь.

Известно, что десять дней назад мужчина отметил 40-летний юбилей. В тот день он специально не отвечал на звонки желающих его поздравить.

Поиски режиссера продолжаются уже несколько суток. Известно, что перед тем, как покинуть свое жилье 21 сентября, мужчина оставил дома телефон. Актриса театра Дарья Кулак рассказывала, что Никаноров страдал от депрессии.

О поисках режиссера на своей официальной странице во «ВКонтакте» объявил Современный театр в Петербурге, где он тоже ставил спектакли. В поисках участвует отряд «ЛизаАлерт». В театре попросили тех, кто его видел, сообщить об этом и распространить информацию о поиске человека.

С 2014 года Никаноров работает в БДТ. На его счету несколько известных драматических спектаклей, среди которых «Люблю», «Затмение», «Гроза». Он также ставил спектакли в Камерном театре Малыщицкого и театре «ЦЕХЪ», работал над проектом «Маршрут Старухи» и другими проектами.