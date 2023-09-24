Пропавшего режиссера Никанорова нашли мертвым в лесу «Mash на Мойке»: тело пропавшего режиссера Никанорова нашли в лесу в Ленобласти

Фото: vk.com/protheatre

Александр Никаноров

Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на источник сообщает, что тело режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова нашли в лесу в Ленинградской области. По информации канала, детали одежды найденного человека соответствуют ориентировкам на режиссера.

По данным «Mash на Мойке», на труп Никанорова с его велосипедом наткнулся грибник в лесу в поселке Токсово Ленинградской области. Он сообщил о находке в полицию. Источник «Фонтанки» также подтвердил, что тело режиссера было найдено случайными людьми, не связанными с поисками. Как сообщается на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт», поиски Никанорова были приостановлены.

Поиски режиссера продолжались несколько суток. Перед тем как покинуть свое жилье 21 сентября, мужчина оставил дома телефон. Актриса театра Дарья Кулак рассказывала, что Никаноров страдал от депрессии.

О поисках режиссера на своей официальной странице во «ВКонтакте» объявлял Современный театр в Петербурге, где он тоже ставил спектакли. В поисках участвовал отряд «ЛизаАлерт».

С 2014 года Никаноров работал в БДТ. На его счету несколько известных драматических спектаклей, среди которых «Люблю», «Затмение», «Гроза». Он также ставил спектакли в Камерном театре Малыщицкого и театре «ЦЕХЪ», работал над проектом «Маршрут Старухи» и другими проектами.