В Туве нашли пропавшую с чабанской стоянки двухлетнюю девочку

В Туве нашли двухлетнюю девочку, которая накануне вечером пропала со стоянки чабанов, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал МЧС России. Ранее родственники пытались найти ее самостоятельно, но потом решили обратиться за помощью к спасателям.

По информации ведомства, в настоящее время ребенка осматривают врачи, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Девочка убежала, когда находилась под присмотром родственницы. В какой-то момент женщина отвлеклась и не заметила, как она убежала. К поискам ребенка были привлечены 57 человек, а также 15 единиц спецтехники.

3 сентября в селе Засопка, расположенном в центральной части Читинского района Забайкальского края, пропал четвероклассник, который вечером ушел гулять с друзьями. Десятилетнего мальчика разыскивала полиция, родные, учителя и волонтеры. Следователи полагают, что с учетом малолетнего возраста пропавшего мальчика, а также отсутствия причин его исчезновения, в отношении ребенка могло быть совершено преступление.

Ранее в Краснодарском крае завершились поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего 17 августа. Как сообщили в поисковой группе «ЛизаАлерт», ребенка нашли живым.