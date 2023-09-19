Спасатели нашли пропавших на Камчатке туристов Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Спасатели МЧС нашли пропавших на Камчатке туристов, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Никто из них не пострадал.

Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России. В медицинской помощи не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск, — говорится в сообщении.

Причины, по которым туристы не выходили на связь, не уточняются.

Ранее сообщалось, что на Камчатке шестеро туристов в назначенный день не вышли на стоянку «Клешня». Зарегистрированная тургруппа в минувший четверг, 14 сентября, отправилась по маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик. В результате с ними пропала связь. К их поискам привлекли спасателей МЧС России. Также в готовность был приведен вертолет Ми-8.

Также стало известно, что в Пермском крае пропала туристическая группа из 11 взрослых и 11 детей, самому младшему из которых пять лет. Они отправились на четырех катамаранах сплавляться по реке Усьве, не зарегистрировав маршрут в МЧС, и через какое-то время перестали выходить на связь. В скором времени группу нашли, причем туристы не считали себя пропавшими и продолжили маршрут.