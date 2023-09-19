На Камчатке пропала группа туристов Спасатели МЧС ищут шестерых пропавших туристов на Камчатке

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

На Камчатке шестеро туристов в назначенный день не вышли на стоянку «Клешня», сейчас их поисками занимаются спасатели МЧС России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что к поискам пропавших готовы подключить вертолет Ми-8.

В назначенный день на стоянку «Клешня» не вышли шесть туристов. <...> Зарегистрированная тургруппа отправилась по маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик в минувший четверг. В настоящее время связь с туристами отсутствует, — сообщили в МЧС.

Там отметили также, что к месту поисков следуют специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. Также в готовность приведен вертолет Ми-8.

Ранее спасатели нашли трех мужчин, потерявшихся в районе Банных источников на Камчатке. Путешественники, ездившие к термальным источникам, задержались по причине плохой дороги, помощь им не потребовалась. С просьбой найти пропавших туристов к спасателям обратились их родственники. По словам жены одного из мужчин, туристы не вернулись домой в назначенное время и не вышли на связь.

Также сообщалось, что в Пермском крае пропала туристическая группа из 11 взрослых и 11 детей, самому младшему из которых пять лет. Они отправились на четырех катамаранах сплавляться по реке Усьве, не зарегистрировав маршрут в МЧС, и через какое-то время перестали выходить на связь. В поисках задействовали дроны и вертолет. В скором времени группу нашли, причем туристы не считали себя пропавшими и продолжили маршрут.