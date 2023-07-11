Группа пропавших туристов в Пермском крае найдена

Фото: mchs_prikamia/t.me

Туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае, нашли, все они живы и здоровы, сообщает региональное министерство безопасности в своем Telegram-канале. Отмечается, что всех туристов обследуют медики и дадут оценку состояния из здоровья.

По данным Краевой службы спасения (на 14.40) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время сплава по маршруту Средняя Усьва — Усьва пропала группа туристов из 22 человек, половина из которых — дети. Группа начала свой путь 4 июля и должна была прибыть в конечную точку маршрута 9 числа, но не вышла на связь. В МЧС предположили, что завершить сплав группе мог помешать низкий уровень воды.

В конце июня в глухой тайге в районе реки Малый Урил в Амурской области пропал десятилетний ребенок. Он отправился в лес вместе с отцом и дядей из поселка Архара на рыбалку. В какой-то момент мальчик отошел от родственников и исчез. Его обнаружили целым и невредимым спустя сутки. К поискам были привлечены спасатели и добровольцы. Мальчик рассказал сотрудникам поисково-спасательного отряда, что ночью его охраняла собака, которая пришла с пасеки.